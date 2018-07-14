Sifan Hassan'dan Avrupa rekoru

Atletizmin prestijli etkinliği Diamond League'de sezonun 9. ayağına Fas'ın başkenti Rabat ev sahipliği yaptı.

AVRUPA REKORUNU GELİŞTİRDİ

Birçok farklı disiplinde yarışmanın düzenlendiği organizasyona kadınlarda 5000 ve 1000 metre yarışları damga vurdu. Kenya'dan Hellen Obiri'nin 14:21.74 ile yılın en iyi derecesine imza atarak kazandığı kadınlar 5000 metre yarışında Hollandalı Sifan Hassan ise 14:22.34'lik derecesiyle ile ikinci sırayı elde etti.

Etiyopya asıllı Sifan Hassan bu derecesiyle, 2008 yılından bu yana Rus Liliya Shobukhova'nın elinde bulunan 14:23.75'lik Avrupa rekorunu geliştirmiş oldu. Üçüncü sırada ise 14:23.14'lük derecesiyle kariyer rekorunu kıran Etiyopyalı Letensenbet Gidey yer aldı.

Kadınlar 1000 metre yarışına ise orta mesafenin yıldız ismi Caster Semenya damga vurdu. 800 metrenin son olimpiyat ve dünya şampiyonu Semenya, 2:31.01'lik derecesiyle 1000 metrede Diamond League rekorunu kırdı. Bu alanda yılın en iyi derecesine imza atan Güney Afrikalı atlet ayrıca ulusal rekorun da yeni sahibi oldu. Bir diğer olimpiyat şampiyonu Kolombiyalı Caterine Ibargüen de kadınlar üç adım atlamada 14.96 metrelik atlayışıyla yılın en iyi derecesini elde ederek zafere uzandı.

Etkinlikte dikkat çeken bir diğer müsabaka da erkekler 100 metre yarışıydı. Geçtiğimiz yıl Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya elde eden Christian Coleman, uzun süreli sakatlığı sonrası pistlere döndüğü Rabat'ta 9.98'lik dereceye imza atarak müsabaka rekorunu kırdı. Podyumun ABD'li sporculardan oluştuğu yarışta Ronnie Baker ikinci, Noah Lyles ise üçüncü sırayı elde etti.