Sigthorsson: Galatasaray'da oynayabileceğimi söylediler

Galatasaray'ın 2016/17 sezonunda transfer ettiği ancak geçirdiği sakatlık nedeniyle 1 dakika süre alamadan ayrılan ve bu sezon AIK Stockholm formasıyla sahalara dönen Kolbeinn Sigthorsson, sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği sakatlıkla ilgili konuştu ve oynayamayacağının belli olmasına rağmen "oynayabilir" şeklinde açıklamalar yapıldığını söyledi.

Galatasaray'da zorlu günler geçirdiğini kaydeden İzlandalı golcü, "Galatasaray'da geçirdiğim sakatlığın ardından insanlar benim tekrar geri dönmemi bekliyordu. Takım doktorları da 1 hafta sonra oynayabileceğimi belirtiyordu. Otelde, bir ayağım havada yatıyordum ve yürüyemiyordum. Baskı çok fazla olduğundan sürekli umut verip, oynayacağımı kaydediyorlardı. Ben takımın ana forvetiydim ve oynayamıyordum. Geçirdiğim operasyondan sonra işlerin daha kolay olması gerekiyordu. Topla çalışmaya başladıktan 15 dakika sonra tekrar şişkinlik başladı. Hareket edemiyordum. Sözleşmemde 4 ay boyunca oynayamazsam, beni serbest bırakabilecekleri yazıyordu, onlar da fesih kararı aldılar. Ondan sonra Nantes'te tekrar bir gözden geçirme dönemi oldu ve benim emekli olmam gerektiğini ima ettiler" ifadelerini kullandı.