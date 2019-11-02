Sigthorsson olay çıkardı, gözaltına alındı

Stockholm'de eğlenmek için dışarı çıkan 29 yaşındaki futbolcu, gittiği gece kulübünde olay çıkardı. Perşembe gecesini Cuma sabahına bağlayan 03.00 sularında gözaltına alınan oyuncu geceyi nezarette, demir parmaklıkların ardında geçirdi.

Kolbeinn Sigthorsson, 2016-17 sezonunda Fransa'nın Nantes takımından kiralık olarak Galatasaray'a gelmiş, ancak hiç forma giymeden sarı-kırmızılı takımdan ayrılmıştı. Bu durumda yaşadığı sakatlığın etkisi olmuştu.

KULÜP DEĞERLERİYLE ÖRTÜŞMÜYOR DENİLDİ

AIK külübünden yapılan açıklamada, yaşanan bu hadisenin kulübün değerleriyle örtüşmediğinin altı çizildi.

Sezonun son maçını bugün Sundsvall ile oynayacak takımda, ligin sonuna sayılı günler kala yaşanan hadise şok etti.

AIK'te bu sezon 16 maçta 2 gol atan Sigthorsson, İzlanda Milli Takımı'nın ise EURO 2020 elemelerindeki en golcü ismi. Attığı 3 golün yanında 1 de asisti bulunan deneyimli forvet, Türkiye maçı için de İzlanda'nın en büyük gol umudu.