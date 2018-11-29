Şike yapan futbolcu futboldan ömür boyu men edildi

Güney Kore Futbol Federasyonu, Asan forması giyen Güney Koreli Milli futbolcu Jang Hak-yong'da ömür boyu futboldan men cezası verdi.

K-League'de Busan'a karşı oynadıkları maçın ilk 20 dakikasında kırmızı kart görmesi için 45 bin Dolarlık şike teklifi aldığını ve kabul ettiğini söyleyen Jang'a 10 ay hapis ve ömür boyu futboldan men cezası da verildi.

2011'den bu yana K-League'de 50'den fazla futbolcu, şike yaptığını itiraf edip ceza almıştı.

SADECE FUTBOL DEĞİL

Güney Kore'de şike, sadece futbolla da sınırlı kalmıyor. 2016 yılında polis, 21 beyzbol oyuncusunu şike nedeniyle tutuklamıştı. 2012'de ise 4 voleybolcunun şike yaptığı ortaya çıkmıştı.

MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELMİŞTİ

Kariyerinde 300'den fazla maça çıkan Koreli futbolcu, 5 kez de Güney Kore Milli Takım formasını giymişti. Jang Hak-yong, sol bek pozisyonunda forma giyiyordu.