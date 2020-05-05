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Şike yapan Mısırlı genç tenisçiye ömür boyu men cezası

Mısırlı 21 yaşıdaki profesyonel tenisçi Youssef Hossam'a, şike ve yolsuzluk gerekçeleriyle ömür boyu men cezası verildi.

| Haber Merkezi
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Teniste Dürüstlük Birimi'nden (TIU) yapılan açıklamada; Youssef Hossam'a, 2015-2019 yılları arasında 21 kez kuralları ihlal ettiği için ömür boyu men cezası verildiği duyuruldu.

Mısırlı tenisçinin; 8 karşılaşmada şike yapma, 6 karşılaşmada bahis oynama, 2 karşılaşmada rakibinin tam performans göstermemesini sağlama, 3 kez yolsuzluk yapma ve TIU'nun açtığı 2 davada da iş birliğinden kaçınma olmak üzere 21 ihlalde bulunduğu belirtildi.

UZAKLAŞTIRMA ALMIŞTI

Hossam, geçen yıl mayıs ayında şike davasından dolayı geçici uzaklaştırma almıştı.

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