Şike yapan Mısırlı genç tenisçiye ömür boyu men cezası

Teniste Dürüstlük Birimi'nden (TIU) yapılan açıklamada; Youssef Hossam'a, 2015-2019 yılları arasında 21 kez kuralları ihlal ettiği için ömür boyu men cezası verildiği duyuruldu.

Mısırlı tenisçinin; 8 karşılaşmada şike yapma, 6 karşılaşmada bahis oynama, 2 karşılaşmada rakibinin tam performans göstermemesini sağlama, 3 kez yolsuzluk yapma ve TIU'nun açtığı 2 davada da iş birliğinden kaçınma olmak üzere 21 ihlalde bulunduğu belirtildi.

UZAKLAŞTIRMA ALMIŞTI

Hossam, geçen yıl mayıs ayında şike davasından dolayı geçici uzaklaştırma almıştı.