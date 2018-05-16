Sırbistan futbolu skandal hakem kararlarına sahne oldu. Ülkenin birinci liginde normal sezon sona ererken, heyecan Süper Lig şampiyonluk grubunda sürüyor.

ŞİKECİ HAKEM TUTUKLANDI

UEFA Avrupa Ligi’ne katılma mücadelesi veren iki takım Spartak Subotica ile Radnicki Nis arasındaki mücadele tartışmalı kararlarla gündeme geldi. Maçın hakemi Srdjan Obradovic, karşılaşmada ev sahibi ekip lehine iki penaltı düdüğü çaldı ve Spartak maçı 2-0 kazandı. Ancak hakemin verdiği iki penaltının da penaltıyla alakası olmaması tartışmalara neden oldu.

Şikeci Sırp hakem tutuklandı - İZLE

Savcılık talimatıyla harekete geçen polisler maçın hakemi Obradovic’i tutukladı. Şike şüphesiyle tutuklanan Sırp hakemin dosyası mahkemeye sevkedildi.

DAHA ÖNCE YÖNETTİĞİ MAÇLAR GÜNDEME GELDİ

Sırp hakem Srdjan Obradovic'in tutuklanmasının ardından geçmiş maçlarda verdiği kararlar da gündeme geldi. Obradovic'in birçok maçta şike yaptığı ifade ediliyor.