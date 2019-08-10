Şili basını: Beşiktaş Vidal'e teklif yaptı

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için Şili basınından sürpriz bir iddia geldi.

INTER VE BEŞİKTAŞ İSTİYOR

Show Sports Chile'nin haberine göre siyah-beyazlı ekip, dünyaca ünlü yıldız orta sahaya 4 milyon euro yıllık maaş önerdi. Beşiktaş'ın bu transferdeki rakibi ise Inter.





Bu sezon ekonomik transferler yapan Beşiktaş'ın kadrosunu bir yıldızla güçlendirmek istediği ve Vidal'i gündemine aldığı aktarıldı. Haberin detaylarından siyah-beyazlı ekipte forma giyen Şilili Roco ve Medel'in transferde etkili olacağı yazıldı.

(Şili basınında çıkan haber)

Vidal'in geçen sezon 53 maçta Barcelona forması giymesine rağmen ilerleyen yaşından dolayı gözden düşmeye başladığı ve yeni bir maceraya atılabileceği ifade edildi.





Barcelona ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Şilili futbolcu daha önce Bayern Münih ve Juventus gibi Avrupa'nın en önemli takımlarında forma giydi.

