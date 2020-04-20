Şili basını: Fenerbahçe, Pellegrini'ye teklif yaptı

Süper Lig'de sergilediği futbolla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı.

Başkanlığı Aziz Yıldırım'dan devralan ancak son 2 yıldır şampiyonluk yarışından uzak kalan Ali Koç, bu kez büyük oynuyor.

FENERBAHÇE TEMASA GEÇTİ

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için Şili basını tarafından yeni bir isim öne sürüldü.

Daha önce Real Madrid ve Manchester City gibi dünya devlerini çalıştıran tecrübeli hoca Manuel Pellegrini ile Fenerbahçe'nin temasa geçtiği iddia edildi.

GÖRÜŞME YAPILAMADI

Öte yandan söz konusu haberde, sarı-lacivertli ekibin menajerler aracılığıyla Şilili teknik adamı yokladığı, taraflar arasında yapılması planlanan yüz yüze görüşmelerin ise koronavirüs tehdidinin sona ermesinin ardından gerçekleşeceği belirtildi.