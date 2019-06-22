Şili Copa America'da 2'de 2 yaptı

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Ergin Ataman: Atmosfer bizi etkilemiyor

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Ali Koç'tan Ersun Yanal'a: Hocam nereye tekneye mi?

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1 Podolski, Ergin Ataman'ı kutladı Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski, Basketbol Süper Ligi'nde başında olduğu Anadolu Efes ile şampiyonluk yaşayan teknik direktör Ergin Ataman'ı tebrik etti.

2 Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon A.Efes Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi seride 4-3 yenerek 10 sene sonra şampiyon oldu.

3 Beşiktaş, Cyle Larin'i kiraladı Beşiktaş, Kanadalı golcü oyuncusu Larin'i 2,5 milyon euro satış opsiyonuyla Zulte Waregem'e kiraladı.

4 Elif DM'den yürüdü, Melisa reddetti Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Elif Elmas, Instagram'dan mesaj attığı Melisa Dişisağlam isimli kadından beklemediği bir cevap aldı.

5 Arjantin, Kupa Amerika'da son kozunu oynayacak Uluslararası turnuvalarda başarılı olamayan Messili Arjantin, Kupa Amerika'dan da elenmekle karşı karşıya.

6 Şenol Güneş Ozan'ı motive etmeye çalışıyor A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçı sonrası Ozan Tufan'la özel bir görüşme yaptı.

7 Dursun Özbek, G.Saray'ı icraya verdi Galatasaray'ın eski başkanlarından Dursun Özbek, alacaklarından dolayı sarı-kırmızılı kulübe icra takibi başlattı.

8 Başakşehir dağılmaya devam ediyor Teknik direktör Abdullah Avcı'yı Beşiktaş'a kaptıran Başakşehir, Adebayor, Serdar Taşçı, Bajic ve Kudriashov'la da yollarını ayırdı.

9 Kenyalı Onyango'nun yaşı tartışılıyor Kenya Milli Takımı'nın 26 yaşındaki stoperi Joash Onyango, görüntüsüyle bir kez daha futbolda yaş tartışmalarını gündeme getirdi.