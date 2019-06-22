Şili Copa America'da 2'de 2 yaptı

Şili'nin gollerini 8. dakikada Jose Fuenzalida ve 51. dakikada Alexis Sanchez kaydederken, Ekvador'un tek golü 26. dakikada kazanılan penaltıdan Enner Valencia ile geldi.
Alexis Sanchez'in frikik golü
ISLA İLE MEDEL İLK 11'DEYDİ
Mauricio Isla ve Gary Medel, Şili adına maça ilk 11'de başladı. İki oyuncu da 90 dakika sahada kaldı. Isla, 82. dakikada sarı kart gördü.
EKVADOR SON DAKİKALARDA 10 KİŞİ KALDI
Maçın 89. dakikasında Ekvador oyuncusu Gabriel Achilier, Arturo Vidal'e yaptığı sert müdahale sonucu oyundan atıldı.
C Grubu'nda üçüncü maçların programı:
25 Haziran Salı:
02:00 Şili - Uruguay
02:00 Ekvador - Japonya