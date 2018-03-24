Şili, İsveç karşısında rahat kazandı

G.Saraylı taraftarlar Gomis için türkü yaptı

1 Pirlo, Conte'nin yardımcısı olacak İtalya basını, sezon sonu Chelsea'den ayrılmayı düşünen Conte'nin İtalya Milli Takımı'nın başına geçeceğini ve tecrübeli çalıştırıcının yardımcılığını ise Andrea Pirlo'nun yapacağını yazdı.

2 Elmander: Galatasaray için futbolcu gözlemliyorum Galatasaray'ın eski futbolcusu İsveç basınına yaptığı açıklamada "Şu anda Galatasaray'ın Kuzey'den transfer edebileceği oyuncuları gözlemliyorum." dedi.

3 Rıza Çalımbay: Huzursuz olursam bırakırım Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yaptığı açıklamada "Bize saygı gösterilsin, Ben kimsenin işine karışmıyorum. Huzurum kaçarsa bırakırım" dedi.

4 İbrahimovic: Avrupa'yı fethettim sıra Amerika'da MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'e transfer olan Zlatan Ibrahimovic, "Avrupa'yı fethettim. Şimdi sıra geldi Amerika'ya." dedi.

5 Şampiyonlar Ligi'ndeki primler artıyor Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki sezon kulüplere verilen primler artacak. Direkt olarak gruplara kalan takımlar artık 12.7 milyon euro değil, 15 milyon euro kazanacak.

6 Aziz Yıldırım: Yakında adaylığımı açıklayacağım Yaklaşan başkanlık seçimi hakkında konuşan Aziz Yıldırım, yakında adaylığını resmen açıklayacağını söyledi.

7 Boluspor-F.Bahçe maçının yankıları sürüyor Fenerbahçe'nin hazırlık maçında Boluspor'a 6-2 yenilmesinin ardından, sosyal medyada birbirinden komik capsler paylaşıldı.

8 Quaresma'dan Ronaldo'ya iki asist Portekiz, Mısır'ı Ronaldo'nun son dakikada attığı gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Quaresma, yaptığı iki asistle alınan galibiyette önemli pay sahibi oldu.

9 Muharrem Usta: Devlet 4 büyüklerin borcunu kapatmasın 4 büyüklerin toplam 7 milyar TL borcunun olduğunu söyleyen Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "Devlet sakın bu borçları kapatma. Kim bu hale getirdiyse onlar ödesin" dedi.