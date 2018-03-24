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Şili, İsveç karşısında rahat kazandı

Hazırlık maçıında Şili, İsveç'i son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederken Şili forması giyen Fenerbahçe'nin sağ beki Mauricio Isla, 100. kez milli formayı giydi.

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Hazırlık maçında İsveç ile Şili, İsveç'in başkenti Stockholm'de karşı karşıya geldi.

GOLLER VİDAL VE BOLADOS'TAN GELDİ

Şili'ye galibiyeti getiren goller 22. dakikada Vidal, 90. dakikada Bolados'tan geldi. İsveç'in tek sayısını 23. dakikada Toivonen kaydetti.

ISLA'YA 100. MAÇ PLAKETİ

Maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Mauricio Isla, 100. kez Şili milli takım formasını giyerken karşılaşma öncesinde bir plaket aldı.

Öte yandan Beşiktaş'ta oynayan Gary Medel, cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

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