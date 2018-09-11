Ensonhaber.com'a dön

Şili Milli Takımı’nda yeni kaptan Medel

Beşiktaş’ın yıldızı Gary Medel, Şili Milli Takımı’nda kaptanlığı aldı. Tecrübeli futbolcu, Güney Kore maçına takımın lideri olarak sahaya çıkacak.

Yorum Yap

Şili Milli Takımı’nda yeni kaptan Medel

Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Gary Medel’e önemli bir görev verildi.

Şili Milli Takımı’nda bulunan Medel, Güney Kore ile bugün yapacakları maça kaptan olarak çıkıyor.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, “Kaptanlık bandını takmak büyük bir sorumluluk. Claudio Bravo bunu yıllarca yaptı. 31 yaşında burada olmak önemli. Umarım insanları ve ülkemizi mutlu ederiz” dedi.

Bir süredir Şili için adı kaptanlıkla geçen Medel, resmen kaptanlık görevini almış oldu. Deprem nedeniyle Japonya maçını kaçıran Şili’de böylelikle Güney Kore karşılaşmasıyla Beşiktaş’ın yıldızı kaptanlığı alacak.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM