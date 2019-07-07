Simeone 800 milyon euro harcadı

Diego Simeone'yi takımın başına getirmesinin ardından La Liga'da ve uluslararası arenada yakaladığı başarıları istikrarlı bir şekilde sürdüren Atletico Madrid, bu uğurda oyuncu transferlerine 800 milyon euro harcadı.

8 YILDA 800 MİLYON EURO

Son olarak 19 yaşındaki genç yıldız adayı Joao Felix'i 126 milyon euro karşılığında transfer eden İspanyol kulübü, Manchester United, Manchester City gibi Avrupa'nın dev kulüplerini oyuncunun transferinde geride bıraktı. Madrid temsilcisi Joao Felix'in ardından en pahalı transferlerini Thomas Lemar ve Diego Costa ile gerçekleştirdi.

Atletico Madrid, Fransız futbolcunun transferinde Monaco'ya 70 milyon euro verirken, Diego Costa için 66 milyon euro ödedi. Bu süreçte Atletico Madrid'in transferinden en çok para kazandığı isim 80 milyon euro ile Lucas Hernandez oldu.

Fransız oyuncuyu yaz transfer döneminde Bayern Münih'e gönderen İspanyol ekibi, Rodrigo'yu 70 milyon euro karşılığında Manchester City'e, Radamel Falcao'yu 43 milyon euro karşılığında Monaco'ya sattı. Atletico Madrid'in önümüzdeki günlerde Antoine Griezmann'ın 120 milyon euro karşılığında Barcelona'ya göndermesi bekleniyor. Bu doğrultuda Diego Simeone'nin göreve geldiği günden bu yana transferde 794 milyon euro harcayan kulüp, 713 milyon euro kazandı ve oyuncu transferlerinde 81 milyon euro zarar etti.

Harcamalar ile doğru orantılı başarı Simeone'nin göreve geldiği 8 yılda oyuncu transferlerine yaklaşık 800 milyon Euro harcayan Atletico Madrid, aynı zamanda tarihinin en başarılı dönemlerinden birini geçirdi.

Simeone, göreve başladığı 2011-12 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırken, bir sonraki sezon İspanya Süper Kupası ve UEFA Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

2013-14 sezonunda La Liga'yı kazanan Arjantinli teknik adam, 2014-15 sezonunda İspanya Süper Kupası'nın sahibi oldu. Son olarak 2017-18 sezonunda Atletico Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Simeone, aynı zamanda UEFA Süper Kupası'nı ikinci kez elde etti