Simeone Aleksandar Kolarov'a talip oldu

İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid, sürpriz bir transfer hamlesine imza atabilir.

Takımın yıldız isimlerinden Lucas Hernandez'in adı Bayern Münih ile anılırken, Atletico'nun da bu bölge için Roma'nın başarılı sol beki Aleksandar Kolarov'u takibe aldığı iddia edildi.

El Gol Digital'in haberine göre ise, Diego Simeone bu transferle daha rekabetçi bir ortam kurarak Lucas Hernandez'in performansını daha da arttırmayı planlıyor. Bu transferdeki Atletico'nun en büyük artısı Kolarov'un aldığı yaklaşık 2 milyon euroluk maaş.

33 Yaşındaki Kolarov'un ara transferde takımdan ayrılmasının zor olduğu fakat Roma'nın sözleşmesini uzatmaması halinde sezon sonunda bonservissiz olarak Atletico'nun yolunu tutabileceği söyleniyor.

Başarılı sol bek Aleksandar Kolarov, bu sezon toplam 22 maça çıkıp 4 kez gol sevinci yaşamıştı. Kolarov, 2017 yazında Roma'ya 5 milyon Euro bedelle Manchester City'den gelmişti.