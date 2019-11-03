Simeone: Diego Costa için hayatımı veririm

La Liga'da Sevilla ile 1-1 berabere kalan Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone, maç sonunda Diego Costa'ya destek çıktı.

"DİEGO'YA GÜVENMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Son dönemde eleştirilen ve Sevilla karşısında penaltı kaçıran Diego Costa hakkında konuşan Simeone, "Diego Costa'ya güvenmeye devam edeceğim. Diego çok çalışıyor ve ancak son dönemde şanssızlık yaşıyor. Onun için hayatımı veririm" dedi.

Mücadeleyi de değerlendiren Simeone, "İyi bir oyun oldu. Sevilla çok savaşcı bir takım. İlk yarıda pozisyon bulamadık. İkinci devre baskı yapmaya çalıştık ve maçı kazanacak fırsatlar yakaladık ancak başaramadık" ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid, La Liga'da 12 haftada 5 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyetle 21 puan topladı.