Simeone: Griezmann asla ayrılmaz

Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği belirtilen Antoine Griezmann hakkında konuştu.
Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a elenmesi sebebiyle sezon sonu büyük değişime gideceği ve Griezmann'ın tekrar transfer listesine aldığı belirtildi.
"AYRILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"
Transfer haberlerine yanıt veren Diego Simeone, "Griezmann bizim kaptanımız. Transfer haberleri umurumda değil. Onun ayrılacağını asla düşünmüyorum." dedi.
Atletico Madrid ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan Antoine Griezmann, bu sezon 46 maçta 21 gol attı ve 10 asist yaptı.