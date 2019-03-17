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Simeone: Ronaldo ile savaşa gidin kazanırsınız

Atletico Madrid'e 3 gol atarak Juventus'u çeyrek finale taşıyan Ronaldo hakkında konuşan Simeone, "Onu savaşa gönderebilirsiniz ve o tek başına bu savaşı kazanır" dedi.

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Simeone: Ronaldo ile savaşa gidin kazanırsınız

Şampiyonlar Ligi'nde Cristiano Ronaldo'nun tarihi performansıyla Juventus'a elenen Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone, Portekizli süper yıldıza övgüler yağdırdı.

Cristiano Ronaldo'nun inanılmaz fiziksel özelliklere sahip olduğunu ifade eden Simeone, "Ronaldo çok güçlü ve bitmeyen bir enerjiye sahip. Cristiano Ronaldo'yu savaşa gönderebilirsiniz ve o tek başına bu savaşı kazanır. Lionel Messi'nin savaşta bir şey yapabilmesi içinse Barcelona'daki tüm takım arkadaşlarını yanında götürmesi gerekir" dedi.

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