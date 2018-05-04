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Simeone'ye 4 maç ceza

UEFA, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone’ye 4 maç men cezası verdi.

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Simeone'ye 4 maç ceza

Diego Simeone, Arsenal ile oynanan UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında hakem tarafından tribüne gönderilmişti.

FİNAL MAÇINI DA KAÇIRACAK

UEFA organizasyonlarındaki 4 maçta takımının başında olamayacak Simeone, Arsenal ile oynanan rövanş maçını da tribünden takip etti.

Kalan 3 maç cezası nedeniyle Simeone, Marsilya ile 16 Mayıs'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi final maçını da kaçıracak.

Tecrübeli teknik adam, Atletico Madrid’in kupayı kazanması halinde UEFA Süper Kupa maçında da sahada olamayacak.

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