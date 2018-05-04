Simeone'ye 4 maç ceza

Diego Simeone, Arsenal ile oynanan UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında hakem tarafından tribüne gönderilmişti.
FİNAL MAÇINI DA KAÇIRACAK
UEFA organizasyonlarındaki 4 maçta takımının başında olamayacak Simeone, Arsenal ile oynanan rövanş maçını da tribünden takip etti.
Kalan 3 maç cezası nedeniyle Simeone, Marsilya ile 16 Mayıs'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi final maçını da kaçıracak.
Tecrübeli teknik adam, Atletico Madrid’in kupayı kazanması halinde UEFA Süper Kupa maçında da sahada olamayacak.