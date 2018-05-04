Simmons: Benim de kötü gecelerim olacak

Philadephia 76ers çaylağı Ben Simmons, geçtiğimiz gece Boston Celtics'e karşı yalnızca 1 sayı üretmesini "Aşırı düşünme" sıkıntısına bağladı.

Celtics, Simmons'ı dün gece oynanan playoff yarı finalleri serisi 2. maçında savunmalarıyla "kilitlemeyi" başarmış ve 1 sayıda tutmuştu. Sixers ise 22 sayılık farkı vererek, 108-103 mağlup olmuştu.

Simmons, Boston'ın savunmasını "aşırı düşündüğü" için bunun sebep olduğunu şu şekilde anlattı:

"Kötü maçlarım da olacak. Olur öyle. Tabii ki pek iyi bir zamanlama değil, ama evimize dönüyoruz ve orada oynayacağımız maçlarla işimizi halletmeliyiz. Sanırım çoğunlukla kendime yaptıklarım yüzünden böyle oldu. Mental olarak, bunun üzerinde çok vakit geçirdim ve hücum setlerimizi gereğinden fazla düşündüm. Normalde oynadığım şekilde akıcı bir biçimde ilerleyemedim."

32 dakikaya yakın süre aldığı gecede yalnızca 4 şut deneyen ve 1 sayı bulabilen Simmons, bunların yanında 5 ribaund ve 7 asist de kaydetmişti.