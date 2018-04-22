Simmons'ın performansı 76ers'a gaibiyeti getirdi

NBA'de Doğu Konferansı Playoffları ilk tur serisi 4. maçında Philadelphia 76ers, deplasmanda Miami Heat'i 106-102 mağlup ederek seride 3-1 üstünlük yakaladı.

SİMMONS TRİPLE-DOUBLE YAPTI

Philadelphia 76ers'ta Ben Simmons 17 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle triple-double yaptı. Simmons böylece NBA tarihinde bir playoff maçını triple-double ile tamamlayan beşinci çaylak oyuncu oldu.

Joel Embiid'in 14 sayı, 12 asistlik performans sergilediği 76ers'ta JJ Redick de 24 sayıyla mücadele etti. Konuk takımda milli basketbolcu Ersan İlyasova, 23 dakika süre aldığı mücadelede 10 sayı, 8 ribauntla oynadı. Furkan Korkmaz ise karşılaşmada forma giymedi. Heat cephesinde Dwyane Wade 25, Goran Dragic 20, James Johnson 15 sayı üretti.