Simon Falette, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Adil Rami ve Zanka'dan tam olarak istediği verimi alamayan Fenerbahçe, bir stoper transferi daha yaptı.

Sarı-lacivertliler, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Gineli savunmacı Simon Falette ile anlaşmaya vardı.

ANTALYA KAMPINA KATILACAK

Rami ile yolları ayırmayı planlayan Kanarya, Alman kulübünde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Falette'yi satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.

Yapılan görüşmelerin ardından prensipte anlaşma sağlanınca 27 yaşındaki stoper İstanbul'a geldi.

Sağlık kontrolünden geçecek olan Falette'nin imzayı attıktan sonra Antalya kampına katılması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Falette ViDEO

SERT STOPER

Kariyeri boyunca Stade Lavallois, Lorient, Stade Brest 29, Metz ve Frankfurt gibi takımlarda forma giyen tecrübeli oyuncu, mücadeleci yapısıyla ön plana çıkıyor.