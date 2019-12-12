Simon Kjaer, Atalanta'da gözden çıkarıldı

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Danimarkalı stoper Simon Kjaer için Şampiyonlar Ligi'nde kadroya almadığı Shakhtar Donetsk maçının ardından konuştu.

"BİZİM FUTBOLUMUZU OYNAMAKTA ZORLANDI"

Danimarkalı futbolcunun herhangi bir sakatlığı bulunmadığını söyleyen Gasperini, "Simon Kjaer'in bir sakatlığı yok, kadroda olmamasının nedeni, benim öyle karar vermem. Harika bir oyuncu ancak bizim futbolumuzu oynamakta zorlandı. Başka özellikleri var, onları ortaya çıkarmaya çalıştım ancak memnun olmadım." diye konuştu.

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen Kjaer, bu sezon Atalanta formasıyla 6 maçta forma giydi.