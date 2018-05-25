Simon Kjaer için ağır sözler

Simon Kjaer'in FIFA'ya mektup yazarak, 14 ay men cezası alan Perulu futbolcu Paolo Guerrero'nun Dünya Kupası'nda forma giymesini talep etmesi ülkesi Danimarka'da tepki ile karşılandı.
Danimarka Futbol Federasyonu Başkanı Niels Nygaard, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Simon Kjaer'i suçlarken ''Doping yapan bir futbolcuya yapılan destek açıklaması bana çok ilginç geldi. Çok kötü bir hareket oldu. Kjaer belki yaptığı açıklamadan pişmandır bilmiyorum. Ama doping yapan sporcuların arkasında durmamalıyız.'' sözlerini kullandı.
Fransa kaptanı Hugo Lloris, Avustralya kaptanı Mile Jedinak ve Danimarka kaptanı Simon Kjaer, FIFA'ya mektup yazarak cezası 14 aya yükseltildiği için 2018 FIFA Dünya Kupası'na gidemeyen 34 yaşındaki Perulu Guerrero'nun affedilmesini talep etmişti.
Danimarka, Fransa, Avustralya ile Peru, Dünya Kupası'nda aynı grupta mücadele edecekler.