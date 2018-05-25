Simon Kjaer için ağır sözler

1 Gomis: Türkiye inanılmaz bir ülke Ülkemizin aday olduğu EURO 2024 organizasyonuna destek olan Bafetimbi Gomis "Turistler ve futbol taraftarları, Türkiye'de gerçekleşecek bu organizasyona katılmaktan mutluluk duyacaktır." dedi.

2 Klopp: Salah'a saygı duymanız gerekiyor Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Salah'ın oruç tutmasıyla ilgili gelen bir soruya, "Buna saygı duymanız gerekiyor" şeklinde cevap verdi.

3 Fenerbahçe Ferreyra'yı transfer ediyor Fenerbahçe yönetimi, Ukrayna Ligi gol kralı Facundo Ferreyra'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Bonservisi elinde olan golcü futbolcunun olumlu cevap vermesi bekleniyor.

4 Beşiktaş'ın Talisca planı Beşiktaş yönetimi, Talisca'nın satın alma opsiyonunu kullanarak başka bir kulübe satmayı planlıyor. Siyah-beyazlıların Brezilyalı yıldızın yerine düşündüğü isim ise Shaktarlı Bernard.

5 Emre Mor Galatasaray'a haber yolladı B.Dortmund'un ardından Celta Vigo'da da tutunamayan Emre Mor, kendisini ilk kez A Milli Takım'a davet eden Fatih Terim'le yeniden çalışmak için Galatasaray'a transfer olmak istiyor.

6 Fatih Terim'e yıllık 10 milyon euro Çin'in Dalian Yifang takımı, Fatih Terim'i takımın başına getirmeyi planlıyor. Çinlilerin tecrübeli teknik adama yıllık 10 milyon euro teklif edeceği öğrenildi.

7 Başakşehir, Emre'yle 1 yıl daha uzattı Başakşehir, 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 2019'a kadar uzattı.

8 Aziz Yıldırım: Başkan olursam seneye şampiyonuz Aziz Yıldırım, 3 Haziran'da yapılacak seçimlerde yeniden başkan olması durumunda güçlü bir kadroyla Avrupa'da ve Türkiye'de başarılı olacaklarını ifade etti.

9 Abdurrahim Albayrak'tan Dursun Özbek'e: Köşene çekil Galatasaray'da 26 Mayıs Cumartesi günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi Abdurrahim Albayrak, eski başkan Dursun Özbek hakkında sert açıklamalar yaptı.