Simon Kjaer İstanbul'da

Fenerbahçe'den 12.5 milyon euro karşılığında İspanyol takımı Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer'in yeniden sarı-lacivertli takıma döneceği belirtiliyor.

İSTANBUL'A GELDİLER

30 yaşındaki savunma oyuncusu bugün ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Kjaer'in eşi Elina, uçaktan İstanbul'da olduğu görüntüleri paylaştı ve günaydın mesajı yolladı.

Son günlerde sıklıkla gündeme gelen Kjaer'in Fenerbahçe'ye döneceği yönünde çıkan haberler, yaşanan bu gelişmeyle yeniden alevlendi.

SEVİLLA, ELİF İÇİN 15 MİLYON EURO VE KJAER'İ TEKLİF ETTİ

La Liga ekibi Sevilla, sarı-lacivertli takımın 19 yaşındaki futbolcusu Elif Elmas'ı istiyor. Sevilla yetkilileri genç futbolcu için 15 milyon euro ve eski stoperi Kjaer’i Fenerbahçe’ye önerdi. Stoper arayışı içinde olan Fenerbahçe, Sevilla’nın teklifini kabul ederse transfer kısa süre içerisinde gerçekleşecek.