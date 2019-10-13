Simone Biles, Scherbo'nun rekoruna ortak oldu

1 Galatasaray, Onyekuru için Monaco ile el sıkıştı Nijerya basını, Galatasaray'ın Onyekuru'yu kiralama konusunda Monaco ile anlaştığını yazdı.

2 Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, 69kg finalinde Çinli Liu Yang'ı mağlup ederek altın madalya kazandı.

3 Şenol Güneş'in Fransa maçı taktiği Fransa ile grup liderliği açısından son derece kritik bir maça çıkacak olan A Milli Takım'da, teknik direktör Şenol Güneş'in kozu kalabalık orta saha olacak.

4 A Milli Takım liderlik için Fransa karşısında A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında yarın deplasmanda aynı puana sahip takipçisi Fransa ile liderlik maçına çıkacak.

5 Bottas kazandı Mercedes şampiyon oldu Formula 1'de sezonun 17. yarışı Japonya Grand Prix'sini Mercedes pilotu Bottas kazandı. Mercedes, takımlar klasmanında üst üste 6. şampiyonluğunu ilan etti.

6 Kruse: Atatürk hakkında kitaplar okuyorum Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse Atatürk'ü daha çok tanımak istediğini belirterek, "Atatürk tüm dünyanın saygı duyduğu bir lider" dedi.

7 İbrahim Çolak'ın şampiyonluk performansı Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda tarihi bir başarıyla ülkemize altın madalya getiren İbrahim Çolak, gösterdiği performansla herkesi kendine bir kez daha hayran bıraktı.

8 Burak Yılmaz gol pozisyonunu anlattı Cenk Tosun'un Arnavutluk'a attığı golü anlatan Burak Yılmaz esprili bir dille, "O topa dokunsam beni öldürürlerdi" dedi.

9 Emre Belözoğlu'nun kaçıracağı maçlar A Milli Takımımızın Arnavutluk'la oynadığı maçta sol kaburgası kırılan Emre Belözoğlu'nun, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade ediliyor.