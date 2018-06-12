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Simone Verdi Napoli'ye transfer oldu

İtalya'nın Napoli takımı, kanat oyuncusu Simone Verdi'yi 5 yıllığına renklerine bağladı

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Simone Verdi Napoli'ye transfer oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli, İtalyan futbolcu Simone Verdi ile 5 yıllığına anlaştı.

25 MİLYON EURO ÖDENECEK

Napoli Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada futbolcu için ödenecek bonservis bedeliyle ilgili bir bilgi paylaşılmazken, İtalya basını, Bologna'ya 25 milyon euro ödeneceğini öne sürdü.

Milan'ın altyapısından yetişen Verdi, son olarak Bologna'da oynadı. İtalyan futbolcu geçen sezon Bologna formasıyla Serie A'da 34 maça çıkıp 10 gol kaydetti.

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