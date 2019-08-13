Sinan Güler'den transfer açıklaması

Milli takıma veda eden Sinan Güler, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Geçrekten çok heyecanlıydı. Normalde sporcuyken ve milli formayı giyerken onların karşısına çıkmak zaten ayrı heyecan veriyordu. Bu özel günde onarla bir araya gelmek ve basketbolsevererle bu anı paylaşmak çok güzeldi. Bunun içinde hem organiza olmakta vesile olan Federasyon ekibine ve hem yönetimine hem de çalışanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu güzel hediye için."

"Ayrıca da hiç enerjileri tükenmeden hep destekleyen bizim başarımız için ellerinden geleni yapan bütün basketbolseverleri bütün milli takımı destekleyen herkese teşekkür ediyorum."

"Takımın enerjisi zaten özellikle eleme grubundan beri gelen çok güzel enerjisi var ve bunu çok güzel bir şekilde sahaya yansıtıyorlar. Önemli olan birlikte neler yapılabiliyor. Bunu sahada gösterdiler. Bunu yaşamak keyifliydi ve izlemesi de güzeldi."

"HALA BEKLİYORUM"

"Şu an bekleme aşamasındayım açıkçası. Aslında sürecinde belki geç kaldığımız bir durumu olabilir Fenerbahçe'nin karar vermesini beklediğimiz sürecin devamında. Ama şu anda bekliyorum ve hayırlısı neyse o olsun diyorum."