Sinan Gümüş: 4 milyon euro alanlar hiç ıslıklanmıyor

Bu sezon ligde oynadığı 14 maçta 4 gol 2 asistlik performans gösteren Sinan Gümüş Benfica maçından sonra isyan etti.

Akşam'ın haberine göre; Son haftalarda oynadığı tüm maçlarda tribünlerden büyük tepki alan, hatta Hatayspor karşılaşmasında protestolara maruz kalan Sinan Gümüş, Benfica maçında da aynı şeyleri yaşadı.

73'te Badou Ndiaye'nin yerine oyuna giren 25 yaşındaki futbolcu, topu ayağına her aldığında taraftarların öfkesiyle karşı karşıya kaldı. Sinan'ın bu durumu kabullenemediği ve sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılabileceği ifade edildi.

SİNAN 650 BİN EURO ALIYOR

2-1'lik mağlubiyetin ardından soyunma odasında isyan eden Sinan'ın moralinin bir hayli bozuk olduğu belirtildi.

Sinan'ın menajerine talimat vererek, "Burada yılda 4 milyon euro alan futbolcuların performansları konuşulmuyor, topu ne zaman ayağıma alsam büyük bir uğultu kopuyor. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor sen görüşmelere başla" dediği öğrenildi.