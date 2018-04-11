Sinan Gümüş: Asistim bayıltır golüm öldürür

Sinan Gümüş, Galatasaray'ın kulüp dergisine konuştu.

Atiker Konyaspor maçında attığı golü diğer gollerinden daha farklı gördüğünün altını çizen Sinan, şunları kaydetti:

"Fatih hoca ile konuştuk, bana güvendiğini söyledi. Oyuncu maça girmeden önce yüzde 100 hazır olabilir ama hocadan aldığınız güven sizi biraz daha ileri iter. Hocayı mahcup etmek istemedim. Yuto'nun yerden atacağını düşünüyordum, yukarıdan gelince röveşata gibi bir şey denemek istedim. Sonra vole vurdum ve dokunduğum anda gol olacağını anladım. Gol sonrası bir patlama yaşandı statta, doğrusu inanılmazdı. Hatta Hasan hocaya maçtan sonra esprili şekilde, 'Asistim bayıltır, golüm öldürür' dedim ve güldük."