Sinan Gümüş: Fatih Hoca istemezse ayrılırım

2014-2015 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı formayla inişli çıkışlı bir grafik sergiledi.

Riekerink ve Tudor dönemlerinde kendisine değer verilmediğini söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, sık sık takımdan ayrılmak istediğini dile getirmişti.

Oyuncunun bu tavrını beğenmeyen sarı-kırmızılı taraftarların, o günden bu yana Sinan'la yıldızı barışmadı.

Zaman zaman iyi performans gösterse de vasatı aşamadığı maçlarda taraftarların protestosuna maruz kalan Gümüş, son olarak Hatayspor ve Benfica karşılaşmalarında ıslıklanmıştı.

FATİH HOCA İSTEMEZSE HABER YOLLAYIN

Yaşananlar sonrası oldukça üzgün olan Sinan'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Önceliğinin Galatasaray olduğunu belirten Gümüş menajerine, "Fatih Hoca ile çalışmak isterim. Ancak hocam gitmemi isterse işte o zaman Fenerbahçe ve Beşiktaş'la görüşmelere başlayabilirsin" dediği öğrenildi.