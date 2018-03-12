Sinan Gümüş: Fatih Hoca maçı çevirebilirsin dedi

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 yenik kapattığı maçta Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya yedek başlayan Sinan Gümüş, oyuna girdikten sonra maçı çeviren futbolcu oldu. İkinci yarı Donk'un yerine başlayan Sinan, ilk önce 69. dakikada Bafetimbi Gomis'in golünde asist yaptı.

Daha sonra başarılı futbolcu, 86. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. 24 yaşındaki futbolcu, bu golle ligdeki gol sayısını da ikiye çıkardı. Sinan ayrıca ligde bu sezonki ilk asistini de yapmış oldu.

Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da galibiyet golünü atan Sinan Gümüş açıklamalarda bulundu.

MAÇI ÇEVİREN ADAM OLABİLİRSİN DEDİ

Gümüş şunları söyledi: "Galatasaray'a geldiğimden beri 3,5 sene geçti, belki de en anlamlı golümü attım. Fatih hocama da teşekkür ediyorum, maça girerken bana 'Maçı çeviren adam olabilirsin' dedi. Allah'a şükürler olsun."





KADIKÖY'DEN 3 PUANLA AYRILMAK İSTİYORUZ

"Kadıköy'den 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Heyecanlıyız, o maçı dört gözle bekliyoruz ve inşallah 3 puanla oradan döneceğiz."