Sinan Gümüş: Genoa yıllardır olmak istediğim yer

Sarı-kırmızılı ekiple kontratı bittikten sonra İtalya'ya giden Sinan Gümüş, çok çalışarak Genoa'ya katkı sağlamak istediğini söyledi.

Sinan Gümüş'ün röportajından öne çıkan kısımlar şöyle:

GELMEK İSTEDİĞİM YER BURASI

"Yıllardır Genoa'yı takip ediyorum ve geçmişte de bana teklif yapmışlardı, benim de gitme düşüncem vardı. Bu sefer bu tarihi kulübe gelmeye karar verdim.

Kazanmak, daha fazla kazanmanı sağlar ve artık yorulmazsın. Burada da bunu yapmak istiyorum. Tüm pozisyonlarda oynadım. Kanatlarda, oyun kurucu, en uçta, hepsini biliyorum.

Prandelli ve Fatih Terim benim birlikte çalıştığım ünlü teknik adamlar ve onlardan bir şeyler öğrendim. Prandelli iyi şeyler yaptı ancak onunla temasa geçmedim, sadece başkan Preziosi ile görüştüm. Koray Günter ve Pandev ile birlikte Türkiye'de oynamıştım ve onlarla konuştum, Genoa için çok iyi konuştular.

Top sürmeyi seviyorum, Genoa'da da Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiğim tecrübemi kullanacağım. Bu takıma çok şeyler vererek Milli Takım'a gitmek istiyorum. Bu da, bu forma altında yaptıklarımla mümkün olacak."

