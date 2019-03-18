Sinan Gümüş Genoa'ya gidiyor

Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş'ün yeni durağı belli oldu. İtayla basını gurbetçi futbolcunun Serie A ekiplerinden Genoa ile anlaşmaya vardığını yazdı.

PRANDELLİ'NİN GENEOA'SINA GİDİYOR

Sky Italia, Sinan Gümüş'ün Genoa ile anlaştığını ve İtalyan ekibinin kısa sürede imzaları da atarak oyuncuyu resmen kadrosuna katacağını yazdı.

Öte yandan Cesare Prandelli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı ve kadrosunda Koray Günter ile Goran Pandev'i de bulunduran Genoa'nın Galatasaray'ı da konu ile ilgili ilgilendireceği kaydedildi.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ

Fenerbahçe ile Almanya'dan Hoffenheim, Stuttgart ve Schalke ile de adı anılan Sinan Gümüş, iddiaların ardından Antalyaspor maçı kadrosunda da yer almamıştı.

Bursaspor maçının son dakikalarında oyuna giren 25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile yaptığı görüşmede 1 milyon euroluk maaşında %50 zam ile 1,5 milyon euro istediği belirtilmişti.