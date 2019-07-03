Sinan Gümüş, Genoa'ya transfer oldu

Almanya'dan 2014 yılında Galatasaray'a gelen Sinan Gümüş'le sarı-kırmızılı takımın yolları ayrıldı.

SURİYELİ BENZETMESİ İPLERİ KOPARDI

Galatasaray'daki kariyeri inişli çıkışlı geçen 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon oynanan Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlara Suriyeli deyince ipler koptu.

Derbi öncesi sosyal medyada düşen videoda, takımı uğurlayan Galatasaray taraftarına, "Bunların hepsi Suriyeli" dediği duyulan Sinan'a tepkiler çığ gibi büyümüş, az olan kredisini de tükenmişti.

Tüm bunları göz önüne alan Galatasaray yönetimi, sözleşmesi biten oyuncuya yeni kontrat önermedi ve gönderdi.

Sinan Gümüş Galatasaray taraftarına Suriyeli dedi - VİDEO

SİNAN, GENOA'YLA İMZALADI

Galatasaray'ın gönderdiği Sinan Gümüş, İtalyan takımı Genoa'yla anlaşmaya vardı. Deneyimli kanat oyuncusunun, Serie A ekibine sarı-kırmızılı takımda kazandığından daha az bir fiyata imza attığı ifade ediliyor.

25 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan sezonda 30 maça çıkıp 5 gol 3 asistlik performans sergilemişti.