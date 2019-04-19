Sinan Gümüş Genoa'yla anlaştı

Galatasaray'daki geleceği sona eren Sinan Gümüş, İtalya'ya gidiyor.

Fenebahçe derbisinden önce kendilerini uğurlamaya gelen taraftarlara "Bunların hepsi Suriyeli" diyen Sinan Gümüş, yönetim tarafından gönderilme kararı alındı.

GENOA İLE ÖN PROTOKOL İMZALADI

Gözden çıkarılan ve Fatih Terim'in gelecek sezon oyun planlarında olmayan Sinan Gümüş'ün İtalyan kulübü Genoa'yla ön protokol imzaladığı ortaya çıktı.

İTALYAN EKİBİ TAKİPTEYDİ

Bir süredir Sinan Gümüş'le yakından ilgilenen ve bu futbolcuyu scoutlarına izlettiren Genoa en sonunda genç oyuncuyla anlaştı.

Galatasaray'la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sinan, kulüpten gelen 1 milyon euro'luk kontrat teklifini reddetmiş ve 1.5 milyon euro istemişti.