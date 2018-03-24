Sinan Gümüş G.Saray'da kalıyor

Galatasaray'da Sinan için Fatih Terim devreye girdi. Geçen sezon sonunda G.Saray'dan ayrılmaya karar veren Sinan Gümüş, Benfica'ya 400 bin euroya gitmeye hazırdı.

ISLIKLANIYORDU

Ancak sarı-kırmızılı kulüp satmaya yanaşmadı ve Sinan gönülsüz de olsa kaldı. İgor Tudor döneminde dibe vuran Sinan sezon başında taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.

TERİM SONRASI DEĞİŞTİ

Terim'in gelişiyle süre almaya başlayan Sinan şansını iyi kullandı ve teknik heyetin gözüne girdi.

ANLAŞMASI GELECEK SEZON BİTİYOR

Şık vole golü ile Konya galibiyetini getiren Sinan'ın G.Saray'la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Mayıs ayında seçilecek yeni yönetimin iç transferde ilk hamlesi Sinan Gümüş olacak. Fatih Terim'in de kalmasını istediği 24 yaşındaki oyuncu ile uzun soluklu yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

600 bin Euro ile takımın en az kazanan ismi olan Sinan'ın ücreti de 1 milyon euronun üzerine çıkarılacak.