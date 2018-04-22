Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, nefesleri kesen mücadeleyi Sinan Gümüş'ün golüyle 3-2 kazandı.

YİNE 'SKORU BELİRLEYEBİLİRSİN' DEDİ

Maçlarda çok kritik goller attığıyla ilgili sorulan soruya genç oyuncu Gümüş, “Takımda her oyuncu önemli. Çünkü, sonuçta her oyuncu 90 dakika mücadele ediyor. Ben golümü attım ama arkadaşımın bana yolu açması sayesinde oldu. Gol atmak, takıma 3 puan kazandırmak benim için güzel bir olay. Ama buradan hocama seslenmek istiyorum. Maç öncesi beni yanına çağırdı. Beni yine iyi motive etti. Bana ‘Sinan sana güveniyorum. Yine bugün maçı belirleyebilirsin' dedi. O yüzden onu mahçup etmediğim için çok mutluyum.” şeklinde cevap verdi.

Sinan Gümüş: Hocam beni yine iyi motive etti VİDEO

