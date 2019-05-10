Sinan Gümüş İtalya'ya gidiyor

Sarı-kırmızılı takım, sözleşmesi sona erecek olan Sinan Gümüş'e yeni teklif yapmadı.
Performans olarak gözden düşen Sinan, Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray taraftarlarına, "Suriyeli bunların hepsi" demiş ve büyük tepki toplamıştı.
İTALYAN BASINI: GENOA'YA İMZA ATACAK
italya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Sinan Gümüş'ün Genoa'ya imza atacağını yazdı.
Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'nin çalıştırdığı Genoa, Serie A'da 36 puanla 16. sırada yer alıyor. İtalyan hocanın transferini çok istediği Sinan Gümüş, Genoa ligde kalırsa İtalya'nın yolunu tutacak.
Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu bu sezon sarı-kırmızılı formayla 27 maçta 4 gol attı.
Öte yandan Genoa'da bir başka eski Galatasaraylı Koray Günter de forma giyiyor.