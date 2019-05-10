1 Skrtel Fenerbahçe'den ayrılıyor Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, sarı-lacivertli ekibin 1 yıllık teklifini reddetti. Deneyimli futbolcu sezon sonu takımdan ayrılacak.

2 Sinan Gümüş İtalya'ya gidiyor Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş, İtalya'nın Genoa takımına transfer oluyor.

3 Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi uzatılıyor Sezon başında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci, henüz hiç forma giymemesine rağmen 1 yıl daha takımda kalacak.

4 Hürser Tekinoktay'ın seçim vaadi Bale Beşiktaş'ın başkan adayı Hürser Tekinoktay, seçimi kazanması durumunda Real Madrid'in yıldızı Gareth Bela'i transfer edeceğini

5 Avrupa kupalarına İngiliz takımları damga vurdu Bu sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Avrupa Ligi'nde İngiliz takımları finale çıkarak tarihte bir ilke imza attılar.

6 Fatih Terim: Keşke Avrupa'ya gitmeseydik Fatih Terim, UEFA'nın verdiği cezadan dolayı kısıtlı bir kadroyla Şampiyonlar Ligi'ne katıldıklarını belirterek, "Keşke UEFA bizi Avrupa'ya almasaydı" dedi.

7 UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Arsenal-Chelsea Chelsea, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta Eintracht Frankfurt'a penaltılarla 4-3 üstünlük sağladı ve finalde Arsenal'ın rakibi oldu

8 Fiorentina Elif Elmas için teklifini yükseltti İtalyan ekibi Fiorentina, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Elif Elmas için sarı-lacivertli takıma 11 milyon euro teklifte bulundu.

9 Rizespor'da G.Saray maçına özel prim Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, cumartesi günü oynanacak maçta Galatasaray'ı yenmeleri durumunda takıma prim vereceğini söyledi.