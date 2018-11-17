Sinan Gümüş Konyaspor maçında yok

U21 ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısında girdiği ikili mücadele sakatlanan Sinan Gümüş'ün çekilen MR sonucunda sağ üst arka adelesinde zorlanma tespit edildi.

Sinan Gümüş'ün Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi.

BELHANDA BELİRSİZ

Fas'ın dün akşak oynadığı Kamerun maçında sakatlanan Belhanda'nın durumunun ise henüz netlik kazanmadığı bildirildi.

Bir çok sakat ve cezalı futbolcusu bulunanan Galatasaray'da, Konyaspor maçı öncesinde Sinan Gümüş ve Belhanda'nın sakatlık haberleri teknik direktör Fatih Terim'i zor duruma soktu.

TOPLAM EKSİK SAYISI

Cezalı olan Donk, Rodrigues, Ndiaye ile sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş ve Emre Akbaba'dan yararlanamayacak olan sarı-kırmızılılarda belirsiz de 3 isim var.

Belhanda, Nagatomo ve Fernando'nun durumları ise belirsizliğini koruyor. Eren Derdiyok'un ise iyileştiği öğrenildi.