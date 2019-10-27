Sinan Gümüş oynadı, Genoa kazandı

Serie A'da 9. haftada Genoa ile Brescia karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 34. dakikasında Sandro Tonali ile öne geçen Brescia, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
SİNAN İLK 11'DE BAŞLADI
Genoa'da maça 11'de başlayan ve bu sezon ilk forma giyen Sinan Gümüş, 65. dakikada yerini Kouame'ye bıraktı. Karşılaşmanın 66. dakikasında Agudelo ile skora denge getiren Genoa, 75. dakikada Kouame ile öne geçti.
Son sözü 79. dakikada Goran Pandev söyledi ve Genoa, Brescia'yı 3-1 mağlup ederek ligde 6 maç sonra kazandı.
Bu sonuçla birlikte Genoa'nın puanı 8'e yükseldi. Brescia ise 5. mağlubiyetini alarak 7 puanda kaldı.