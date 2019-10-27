Sinan Gümüş oynadı, Genoa kazandı

1 Rakibine yumruk atan kaleci kırmızı kart gördü Bundesliga 2'de oynanan Karlsruhe-Hannover 96 maçında, rakibine yumruk atan Hannover 96 kalecisi Zieler kırmızı kart gördü.

2 Emery: Mesut'un kadro dışı kalması ortak kararımız Mesut Özil'i kadro dışı bıraktığı için İngiliz basını tarafından ağır eleştiriler alan Emery, bu kararda yönetimin büyük etkisi olduğunu ifade etti.

3 Aykut Kocaman, Ozan Tufan sorusuna cevap vermedi Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakan Aykut Kocaman, milli oyuncunun gelişimiyle ilgili sorulan bir soruyu cevapsız bıraktı.

4 Gol attık diye sevinirken gol yiyen kaleci Hajduk Split'in Slaven Koprivnica'yı konuk ettiği maçta çok ilginç bir pozisyon yaşandı. Slaven Koprivnicalı futbolcular gol attıklarını düşünüp sevinirken, gol yediler.

5 Muriç: Formaliteler yüzünden Türkiye'yi seçemedim Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç, gençken Türk Milli Takımı'nı tercih etmek istediğini ancak bürokratik işlemlere takıldığını ifade etti.

6 Derbi öncesi hocaların motivasyon konuşmaları Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde iki takımın teknik adamları da oyuncularıyla son kez görüştü. Avcı da Terim de tek hedef olarak galibiyeti işaret etti.

7 Beşiktaş-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'de 9. haftada Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

8 Yusuf Yazıcı 1 gol 2 asistle maça damga vurdu Fransa Ligue 1'in 11'inci hafta maçında milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, evinde Bordeax'u 3-0 yenerken, Yusuf'un performansı takdir topladı.

9 Aykut Kocaman: Serkan olsaydı daha farklı olabilirdi Fenerbahçe deplasmanında 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman, özellikle ceza sahası dışından gelen tehditlere karşı çaresiz kaldıklarına vurgu yaptı.