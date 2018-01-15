Sinan Gümüş: Özgüvenim geri geldi

Sinan Gümüş, Antalya kampında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'u 5-0 yendikleri hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

ÖZGÜVENİM GERİ GELDİ

Igur Tudor döneminde fazla forma şansı bulamayan Sinan, Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından maçlara daha rahat çıktığını belirterek, "Özgüvenim geri geldi. Önümüzde uzun bir maraton var. İnşallah takıma katkı sağlayabilirim." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞLARIMI TEBRİK EDİYORUM

İlk 45 dakikasında forma giydiği Tuzlaspor maçı hakkında da görüşlerini aktaran 24 yaşındaki hücum oyuncusu, "Bizim için her hazırlık maçı önemli. Önümüzde bir kupa maçı var. İlk yarıyı 5-0 önde tamamladık. İkinci yarıda arkadaşlarım iyi bir performans sergiledi. Hazırlıklarımızı tamamladık. Kupa maçında en iyi performansı sergilememiz lazım. Bugün hiç kimsenin sakatlanmaması da önemliydi. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.