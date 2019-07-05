Sinan Gümüş, resmen Genoa'da

Sarı-kırmızılı ekiple kontratı sona eren Sinan, Galatasaray'dan teklif gelmeyince Serie A'nın yolunu tuttu. Transfer Genoa'nın resmi sitesinden duyuruldu.

YENİ ADRESİ İTALYA OLDU

Sarı-kırmızılı taraftarlara Suriyeli dediği için büyük tepki çeken Sinan Gümüş'ün Galatasaray macerası sona erdi.

Genoa'nın internet sitesinden yapılan açıklamada transferin detaylarına yer verilmezken, sadece sözleşmenin uzun süreli olduğu vurgulandı.

2014 yazında Stuttgart'tan Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 30 resmi maçta görev yaparken 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli'nin çalıştırdığı Genoa, daha önce Galatasaray'dan Koray Günter'i de bedelsiz olarak renklerine bağlamıştı.