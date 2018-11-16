Galatasaray'ın sakatlık belası devam ediyor

Galatasaray'da Sinan Gümüş de sakatlandı. Sezon başından beri birçok oyuncusu sakatlanan sarı-kırmızılı ekipte Sinan Gümüş de arka adalesinden sakatlandı.

SİNAN'IN DURUMU YARIN BELLİ OLACAK

Bu sezon Emre Akbaba, Nagatomo, Fernando, Eren Derdiyok, Serdar Aziz, Onyekuru gibi kritik futbolcularından sakatlıklar yüzünden dönem dönem faydalanamayan Terim'i, bu kez de Sinan'ın sakatlığı düşündürüyor.

Galatasaray'ın U21 ile oynadığı hazırlık maçı sırasında sağ üst arka adale grubundan sakatlanan Sinan Gümüş'ün son durumu, cumartesi günü yapılacak tetkiklerinin ardından belli olacak.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Takımımız, karşılaşmanın hazırlıkları kapsamında U21 Takımı ile bir antrenman maçı yaptı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda 70 dakika üzerinden gerçekleştirilen maçın ilk yarısı U21 Takımı’mızın kendi kalesine attığı gol sonrası A Takımı’mızın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarının başında Ahmet Sivri ile U21 Takımı bir gol bularak skoru eşitlerken 65. dakikada Malik Karaahmet’in attığı gol ile birlikte maç, A Takım lehine 2-1’lik skorla neticelendi.

İlk yarıdaki bir ikili mücadele sırasında sağ üst arka adale grubundan sakatlanan Sinan Gümüş'ün son durumu, yarın yapılacak tetkiklerinin ardından belli olacaktır. Galatasaray Futbol Takımı, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek."