Semih Özsoy: Bizi burada yenemiyorlar, yenemeyecekler

Fatih Terim: Burada puan bırakmak beni çok üzdü

Ersun Yanal: Belki de G.Saray'ı şampiyonluktan ettik

Taha Tokyo'da ya tamam ya devam diyecek

1 Sinan Gümüş: Taraftarlardan tekrar özür diliyorum Galatasaraylı futbolcu, takımının Fenerbahçe ile oynadığı derbi maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlara yönelik 'Suriyeli' benzetmesinden dolayı bir kez daha özür diledi.

2 Barcelona Manchester United'a 3 atarak turladı Katalan ekibi Barcelona, İngiliz temsilcisi ManU'yu Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında ağır bir yenilgiyle eleyerek evine yolladı.

3 Ajax Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Ajax, deplasmanda Juvantus'u 2-1 yenerek tur atladı.

4 Fenerbahçe Zalgiris karşısında avantajı kaptı Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında Zalgiris Kaunas'ı 76-43 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti

5 G.Saray aleyhinde yapılan hakem hatalarını paylaştı Galatasaray, sezon başından bu yana kendi maçlarında yapılan VAR hataları ile ilgili bir resmi Twitter hesabından video yayınladı.

6 Alex de Souza: G.Saray ve Beşiktaş'ı çalıştırmam Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Galatasaray ve Beşiktaş kendisine teknik direktörlük teklifi yaparsa cevabının olumsuz olacağını söyledi.

7 Galatasaray Mbaye Diagne'yi gözden çıkardı Galatasaray yönetimi, geldiği günden beri bir türlü istenileni sahaya yansıtamayan Mbaye Diagne ile ilgili kararını sezon sonunda gelecek tekliflere göre verecek.

8 Finansal Fair-Play nedir Kulüplerin gelir ve gider düzeyini dengelemek için hayata geçirilen bu uygulamayı sizler için anlattık.

9 Beşiktaş sezon sonu 9 futbolcuyu gönderecek Gelecek sezon maaş ödemelerini hafifletmeyi hedefleyen Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda 9 futbolcuyu takımdan gönderecek. Bu futbolcuların bir kısmı satılacak. Bazıları ise kiralık olarak gönderilecek