Sinan Gümüş: Tudor yüzünden gereksiz puanlar kaybettik

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı takımın Antalya'daki kampında NTV Spor'dan Evren Göz'e özel açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in gelişiyle birlikte takımdaki havanın değiştiğini söyleyen Sinan Gümüş, Igor Tudor döneminde iletişim problemi yaşadıklarını ifade etti.

"DAHA İYİ DURUMDA OLURDUK"

Sinan Gümüş, "Fatih Hoca bambaşka, takıma neşe getirdi. Hasan Şaş Hoca, Ümit Davala Hoca bayağı etkiliyor bizi; neşeliler. Galatasaray'da her şey iyi gidiyor. Eski hocayla ilgili çok konuşmak istemiyorum ama iletişim problemimiz vardı. Sıkıntılar yaşadık. Birkaç yanlış oyunla gereksiz puan kaybettik yoksa daha iyi durumda olurduk. Fatih Terim'in gelişiyle takımdaki hava değişti. 2015 senaryosu aklıma geliyor. Prandelli'den sonra Hamza Hoca gelmişti. Herkese baba-oğul gibi yaklaştı. Kafamda aynı aile ortamı var ve sanki biz yine şampiyon olacağız." dedi.