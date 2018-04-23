Sinan'a yüzde yüz zamlı 4 yıllık yeni sözleşme

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılmak istediği iddia edilen ve bu yüzden sarı-kırmızılı taraftarların ıslıkladığı Sinan Gümüş adeta yeniden doğdu.

ISLAKLANIYORDU, ŞİMDİ SÖZLEŞME UZATILACAK

Sezona Tudor'la başlayan sarı-kırmızılı takımda Sinan Gümüş'ün menajerler tarafından aklının karıştırıldığı ve ayrılmak istediği iddiaları gündeme gelmişti. Buna bir de Sinan'ın formsuz görüntüsü eklenince sık sık ıslıklanan, istenmeyen futbolcu durumuna düşmüştü ancak Terim'in gelişi genç futbolcu üzerinde büyük etki oluşturdu.

YÜZDE YÜZ ZAM YAPILACAK

Fatih Terim'le özgüvenini yeniden kazanan Sinan Gümüş, özellikle maçların ikinci yarısında oyuna girerek büyük katkı yaptı. Konyaspor ve Alanyaspor maçlarında attığı gollerle takımını çok kritik puanlar kazandıran Sinan'ın sözleşmesi uzatılacak.

Sinan'ın mukavelesinin 4 seneliğine uzatılıp, ücretine de yüzde 100 zam yapılacak. Böylece bu sezon 600 bin euro alan ve son senede yıllığı 650 bin euroya çıkması gereken Sinan Gümüş'ün ücreti 1.3 milyon eurodan başlamak üzere her sene 50 bin euro artarak devam edecek.

Öte yandan Alanyaspor maçı sonrası Fatih Terim'in çok iyi kalpli bir teknik direktör olduğunu ifade eden Sinan Gümüş, "Oyuncusuna çok değer veren bir hoca. O yüzden her oyuncu onun için savaşmak istiyor. İnşallah sezon sonunda hep birlikte şampiyon oluruz" şeklinde konuşmuştu.