Sinan Gümüş'e yeni sözleşme yok

Galatasaray'ın derbi için tesislerden ayrılması sırasında taraftarların uğurlamasını çeken Diagne'nin videosuna yansıyan, "Bunların hepsi Suriyeli" sözleri nedeniyle büyük tepki çeken Sinan Gümüş, özür dilese de sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğini tamamen bitirdi.

TERİM'İN PLANLARINDA YER ALMIYOR

Habertürk'ün haberine göre, Kadıköy’de oyuna sonradan girdikten sonra da etkili olmayan 25 yaşındaki oyuncu, maç sonrası Florya’ya takımlarını karşılamaya gelen taraftarlardan da tepki görmüştü.

Sinan Gümüş Galatasaray taraftarına Suriyeli dedi - İZLE

Bu sezon performansıyla sınıfta kalan gurbetçi futbolcunun sezon sonu sözleşmesi sona erecek. Sarı-Kırmızılı camiada istenmeyen adam durumuna düşen Sinan’ı hem taraftar tepkisi hem de yetersiz performansı nedeniyle teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezonki kadro planlamasında düşünmüyor.

Terim, kalan haftalarda da zorda kalmadıkça öğrencisine görev vermeyi düşünmezken, Sinan’ın sezon sonu bitecek olan kontratı da uzatılmayarak ve yollar ayrılacak