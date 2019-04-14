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Sinan Gümüş Galatasaray taraftarına Suriyeli dedi

Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılı taraftarlar takımlarına destek için toplandı. Sinan Gümüş toplanan taraftarları Suriyeli olarak nitelendirdi.

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Sinan Gümüş'ten Galatasaray taraftarına Suriyeli dedi

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı mücadele öncesi taraftarlarını çok kızdıracak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın hücum oyuncusu Sinan Gümüş'ün, Mbaye Diagne'nin Instagram hesabından paylaştığı hikayesinde takımlarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nden Ülker Stadı'na uğurlamaya gelen taraftarlar için "Hepsi Suriyeli yemin ediyorum" ifadesini kullandı.

TARAFTARLAR TEKİ GÖSTERDİ

Görüntülerin hızla paylaşılmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar Sinan Gümüş'e çok sert tepki gösterdi.

Sinan Gümüş Galatasaray taraftarına Suriyeli dedi VİDEO

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