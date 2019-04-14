Galatasaray'ın Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı mücadele öncesi taraftarlarını çok kızdıracak bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın hücum oyuncusu Sinan Gümüş'ün, Mbaye Diagne'nin Instagram hesabından paylaştığı hikayesinde takımlarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nden Ülker Stadı'na uğurlamaya gelen taraftarlar için "Hepsi Suriyeli yemin ediyorum" ifadesini kullandı.
TARAFTARLAR TEKİ GÖSTERDİ
Görüntülerin hızla paylaşılmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar Sinan Gümüş'e çok sert tepki gösterdi.
Sinan Gümüş Galatasaray taraftarına Suriyeli dedi VİDEO