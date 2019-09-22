Singapur'da şampiyonluk Sebastian Vettel'in

Formula 1'de Singapur Grand Prix'sini Ferrari Sebastian Vettel kazandı. Yarışa pole pozisyonda başlayan bir başka Ferrari pilotu Leclerc, damalı bayrağı 2. sırada gördü. Ferrari, 2017 Macaristan Grand Prix'sinden bu yana ilk kez duble yaptı.

FERRARİ DUBLE YAPTI

Singapur Grand Prix'sinde Ferrari sürücüleri duble yaptı. 4 Formula 1 dünya şampiyonluğu bulunan Sebastian Vettel, pitlerde takım arkadaşı Cherlecs Leclerc'in 2.641 saniye önünde damalı bayrağı ilk sırada gördü. En son Ağustos 2018'de Belçika'da yarış kazanan Vettel, yaklaşık bir yıllık zafer hasretini sonlandırırken; Ferrari, 2017 Macaristan Grand Prix'sinden bu yana ilk kez duble yaptı.

Vettel, Singapur'da 5. kez yarış kazandı ve bu pistte en çok yarışı ilk sırada bitiren pilot oldu. Üst üste 3. kez yarışlara pole pozisyonda başlayan Leclerc, ise yarışı 2. bitirdi.

Red Bull'un 21 yaşındaki Hollandalı pilotu Max Verstappen, damalı bayrağı üçüncü sırada görürken; Mercedes sürücüsü şampiyona lideri ve son şampiyon Britanyalı Lewis Hamilton 4. oldu. Bu 4 ismi bir başka Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas takip etti.

Sezonun 16. yarışı Rusya Grand Prix'si, 29 Eylül'de yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İLK 10

1. Sebastian Vettel (Ferrari)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Max Verstappen (Red Bull-Honda)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Valtteri Bottas (Mercedes)

6. Alexander Albon (Red Bull-Honda)

7. Lando Norris (McLaren-Renault)

8. Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda)

9. Nico Hulkenberg (Renault)

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari)

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 296 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 231

3. Charles Leclerc (Monako): 200

4. Max Verstappen (Hollanda): 200

5. Sebastian Vettel (Almanya): 194

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 527 puan

2. Ferrari: 394

3. Red Bull: 289

4. McLaren: 89

5. Renault: 67