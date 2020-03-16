Sırbistan futbolu yasakladı

Toplam vaka sayısı 48'i bulan Sırbistan'da Futbol Federasyonu, ülkedeki tüm futbol ve futsal faaliyetlerinin ikinci bir emre kadar durdurulduğunu açıkladı.

İşte Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama:

"Ülkedeki tüm futbol ve futsal faaliyetleri; tüm sporcular, tüm antrenörler, çalışanlar için yasaklanmıştır. Ülkedeki her türlü futbol faaliyetine izin verilmeyecektir. Sırbistan Cumhuriyeti'nin 15 Mart 2020'de aldığı olağanüstü hal kararı gereğince tüm hazırlık maçları ve antrenmanlar da yasaktır.

Bu açıklamaya istinaden uyulması zorunlu hususlar şöyledir:

- Tüm seviyelerdeki futbol maçları yasaktır. Bu maçlara katılmak da yasak dahilindedir.

- Tüm hazırlık maçları yasaktır.

- Tüm oyuncular için toplu halde antrenman yasaktır.

- Futbol ve futsal ile ilgili tüm faaliyetler ve bunların düzenlenmesi yasaktır.

- Sporcuları belli bir yerde toplayarak herhangi bir çalıştırma yapmak yasaktır."