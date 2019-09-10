Sırbistan'a Dünya Kupası'nda Arjantin şoku

Abdullah Avcı: Şenol Hoca gibi olmak istiyorum

Ozan Tufan: Artık farklı bir Ozan var

1 İran'da kendini yakan kadın taraftar hayatını kaybetti Kadınların stadyumlara girişinin yasak olduğu İran'da, mahkemenin vermiş olduğu cezayı protesto etmek için kendini ateşe veren Seher Hudayari, tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdi.

2 Ferdi Kadıoğlu: Türkçe çok zor bir dil Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, her yere tercümanla gitmek istemediğini ve bu yüzden Türkçe dersler aldığını söyledi.

3 Alex Morgan: Tecavüz davasında gizlenmiş çok kanıt var ABD'li kadın futbolcu Alex Morgan, Ronaldo'nun cinsel taciz davasıyla ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

4 Hamit, Nuri ve Webo dolandırıldı Vergi müfettişi Leonor Sanchez’in aralarında Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Pierre Webo'nun da bulunduğu 40 sporcuyu dolandırdığı ortaya çıktı.

5 Al Ittihad, Lens'i istiyor Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'e talip çıktı.

6 Ersun Yanal, Fenerbahçe Koleji öğrencileriyle buluştu Fenerbahçe Koleji'nde düzenlenen törene katılan Ersun Yanal, kürsüye çıktı. Yanal, "Cehaletin toplumları nasıl yerinde saydırdığını hepimiz biliyoruz. Bu yüzden sizler çok önemlisiniz" dedi.

7 Schumacher kök hücre nakli için Fransa'da Gizli gizli Paris'e götürülen Michael Schumacher’in Fransız cerrah Philippe Menasche tarafından kök hücre tedavisine alındığı öğrenildi.

8 Fenerbahçe Vedat Muriç'in fiyatını belirledi Fenerbahçe yönetimi, Tottenham ve Napoli gibi dev takımların takip ettiği Kosovalı golcü Vedat Muriç'in fiyatını 20 milyon euro olarak belirledi.

9 Serdar Ali Çelikler: Falcao'nun maaşı 7.5 milyon euro Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Falcao ve Babel'in için ödenecek yıllık ücretlerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.